Stephan Lichtsteiner, nuovo terzino dell'Arsenal, parla al sito ufficiale del club londinese: "È un gran momento per me. È importante arrivare all'Arsenal dopo la Juventus e avere la possibilità di fare grandi cose con questo club. Qui c'è un progetto che vuole riportare i Gunners in Champions League. È dura vedere una squadra così blasonata fuori da questa manifestazione. All'Arsenal c'è aria di novità dopo l'era Wenger, sarà una bella sfida. Emery? È un grande allenatore, che ha vinto tanto in questi anni. Sono fiducioso, le cose andranno bene"