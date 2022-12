Al-Maktoum Stadium di Dubai è andata in scena la prima amichevole delcontro l'capolista della Premier League. Vince la squadra di Arteta per 2-1 con le reti di Odegaard, Nkietah mentre Tomori ha accorciato le distanze per i rossoneri.La prima mezzora del trequartista franco-algerino è decisamente convincente. Sempre nel vivo del gioco, tocca tanti palloni con qualità e personalità. Disegna un arcobaleno perfetto per Origi che di testa mette a lato da posizione favorevole. Trova linee di passaggio in verticale con buona continuità. Cala d'intensità nella ripresa ma i segnali per Pioli sono certamente positivi.si esalta nel clima inglese andando a pressare gli abili portatori di palla avverario. La notizia più importante riguarda la tenuta del numero 8 rossonero che è nettamante il giocatore più in forma del Milan. Nobilita un'ottima prestazione con l'assist per il gol di Tomori.: si piazza davanti la difesa e fa un ottimo lavoro da schermo in avvio di gara. Legge bene le situazioni di gioco alzando il pressing con intelligenza. Manca ancora qualcosa in fase di impostazione ma può crescere in questo aspetto migliotando anche la condizone fisica.non prova nemmeno a intercettare la punizione di Odegaard rimanendo bloccato dentro la porta. Palesa l'ormai consueta inicurezza che ha portato il Milan a bloccare Sportiello per la prossima stagione.partita di grande sofferenza su Nkietah che fa quello che vuole con facilità.gambe pesanti che limitano nettamente l'attaccante croato. Scelte quasi tutte sbagliate, poca connessione con i compagni e nessun tiro in porta.