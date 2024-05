(calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in. Entrambe le squadre si sono qualificate ai calci di rigore: gli inglesi contro i francesi del Lille, i greci contro i turchi del Fenerbahce., Ramsey, Moreno, Mings, Kamara e Buendia. Titolare il terzino sinistro francese Digne, ex Roma. Dall'altra parte l'altro allenatore spagnolooltre agli infortunati Fadiga e Leidner. In panchina c'è Jovetic, ex Inter e Fiorentina.

, assistito dai connazionali Filippo Meli e Giorgio Peretti con il lituano Donatas Rumsas quarto uomo, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati al Var.Sempre in Grecia, ma all'AEK Arena di Atene, si gioca la finale mercoledì 29 maggio contro la vincente diASTON VILLA (4-4-2):Olsen; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins. (A disp. Gauci, Wright, Diego Carlos, Pau Torres, Zaniolo, Duran, Hayden, Iroegbunam, Munroe, Kellyman, Young). All. Emery.

OLYMPIACOS (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. (A disp. Paschalakis, Papadoudis, André Horta, El-Arabi, Alexandropoulos, Quini, Joao Carvalho, Jovetic, Richards, Prekates). All. Mendilibar.