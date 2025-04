Getty Images

Atalanta, a Pasqua tutti a San Siro: contro il Milan è 'caccia al biglietto' per il settore ospiti

10 minuti fa



Ci sarà una più che nutrita rappresentanza di tifosi dell'Atalanta domenica sera (ore 20,45) al 'Giuseppe Meazza' di Milano contro il Milan, per il posticipo della 33esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini sfida i rossoneri di Conceiçao con la voglia di trovare punti Champions: la vendita dei tagliandi sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 19 aprile. Il settore ospiti ospitato nel Terzo Anello dell'impianto in 'San Siro' può contenere fino a 4109 posti e la sensazione - vista anche la non necessità di 'Tessera del Tifoso' e le indiscrezioni filtrate dalle ricevitorie abilitate alla vendita - è che vedrà tanti sostenitori nerazzurri ad occuparne le poltroncine.