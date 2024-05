, che si disputerà alla Dublin Arena – o Aviva Stadium – di Dublino, nella Repubblica d'Irlanda.: dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, la squadra di Gasperini ha blindato il 5^ posto in classifica a quota 66 punti, subito dietro a Bologna e Juventus, e ha ottenuto l'aritmetica qualificazione in Champions League. Dall'altra parte, però, ci sarà il Bayer Leverkusen, vera e propria rivelazione della stagione.(in stagione sino a qui) in nessuna competizione, né nazionale né internazionale.

Partita: Atalanta-Bayer Leverkusen

Data: mercoledì 22 maggio 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 1, DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: RaiPlay, DAZN, Sky Go, NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

, valevole per la finale di Europa League, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, oltre che in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

- Su Sky commenta Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Beppe Bergomi; bordocampo Massimiliano Nebuloni, Niccolò Omini e Marina Presello. Su Dazn telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.in difesa con Djimsiti e Scalvini, favorito su Hien. In mezzo al campo spazio a Pasalic. Sulla trequarti l'altro ex milanista De Ketelaere (in vantaggio su Lookman) con Koopmeiners dietro all'unica punta centrale Scamacca, assente per squalifica nella finale di Coppa Italia persa contro la Juventus settimana scorsa a Roma. Dall'altra parte Xabi Alonso ha a disposizione tutta la rosa con un paio di dubbi: Kossounou in difesa e Adli in attacco partono favoriti su Hincapie e Hlozek. In panchina gli attaccanti Boniface e Schick (ex Roma).

: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.. Gasperini.: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli.. Xabi Alonso.