Archiviato il posticipo della 32esima giornata tra Inter e Torino, il campionato di Serie A non si ferma e riparte col derby lombardo tra Atalanta e Brescia, che alle 21.45 inaugura il turno numero 33. Dopo le fatiche di Torino, Gasperini è pronto a varare un mini-turnover che dovrebbe coinvolgere Djimsiti, Freuler, Gosens e il Papu Gomez. Per la squadra di Diego Lopez rischia di essere davvero l'ultima occasione per riaprire la corsa salvezza, visto il suo distacco di 9 punti dal quartultimo posto del Genoa. Si rivede Chancellor dal primo minuto, probabile clamorosa panchina per Tonali; davanti i soliti noti, Torregrossa e Donnarumma.





ATALANTA-BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI





ATALANTA: Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini



BRESCIA: Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Viviani, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez



Arbitro: Manganiello



DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport 202, 251