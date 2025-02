Atalanta-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Atalanta-Cagliari è l'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La squadra di mister Gasperini vuole trasformare in cattiveria agonistica e voglia di rivalsa la bruciante sconfitta in Champions contro il Club Brugge, frutto di un rigore molto contestato. Ha l'occasione di tenere lontana la Lazio e avvicinarsi all'Inter, approfittando degli scontri diretti in cui sono impegnate, rispettivamente, con Napoli e Juve. Il Cagliari, che all'andata aveva dato filo da torcere ai nerazzurri con Carnesecchi grande protagonista, arriva dalla vittoria nello scontro diretto contro il Parma che gli ha ridato sicurezze e + 4 punti sulla zona retrocessione.

Partita: Atalanta-CagliariData: sabato 15 febbraio 2025Orario: 15.00Canale tv: Dazn (e 214 di Sky)Streaming: DaznMister Gasperini farà unche i suoi devono battere con due gol di scarto per passare agli ottavi di finale. Possibile quindi uncon Lookman preservato per la gara più importante di Champions. Per Nicola c'è invece un doppio dubbio in attacco: Coman o Felici e Viola o Gaetano dietro

: Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Brescianini, Retegui. All. Gasperini.Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.La sfida tra Atalanta e Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, anchesu Xbox e PlayStation e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky che hanno sottocritto 'Zona Dazn', la gara sarà sul canale 214 di Sky.

Per vedere la gara in streaming basterà scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o icollegarsi al sito di DAZN tramite computer selezionando l'apposita finestrella evento.- La telecronaca di Atalanta-Cagliari su Dazn è affidata a Riccardo Mancini, col commento tecnico di Valon Behrami.