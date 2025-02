Atalanta-Club Brugge: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

. La squadra di mister Gasperini, provata dai tanti infortuni,per accedere agli ottavi di finale deve vincere con almeno due gol di scarto.concessogli dall'arbitro all'andata sei giorni fa, arrivano a Bergamo con due risultati su tre a favore.

Partita: Atalanta-Club BruggeData: martedì 18 febbraio 2025Orario: 21.00Canale tv: SkyStreaming: SkyMister Gasperini prova a recuperareper avere più fantasia in attacco e solidità in difesa: domani sera non saranno ammessi errori, in palio gli 11 milioni di euro degli ottavi di finale Champions. In campo i sei che hanno riposato nel primo tempo contro il Cagliari.Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.La sfida tra Atalanta e Club Brugge sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, su Sky Sport Uno , Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252.Come di consueto, gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in diretta streaming grazie al servizio Sky Go. Un’ulteriore opzione per seguire Brugge-Atalanta su dispositivi come smartphone, tablet e pc, è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il pass Sport.

La telecronaca di Atalanta-Club Brugge su Sky è affidata a Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.