Atalanta, da Zhegrova a Ederson: cosa può succedere a gennaio

AFP via Getty Images

L'Atalanta si sta ritrovando proprio in queste settimane dopo un mercato lungo e scoppiettante che ha portato a una rivoluzione della rosa, complici anche gli infortuni di Scalvini e Scamacca. Tredici giocatori in meno, dieci in più e una squadra da ricostruire che sta dando le prime importanti risposte sia in Champions che in Serie A. Potenzialmente ha una delle rose più forti degli ultimi anni, ma la lungimirante dirigenza orobica sta già lavorando per sfoltirla e rinforzarla con uscite ed entrate ad hoc che potrebbero venire ufficializzate già dal prossimo gennaio.

IN ENTRATA - L'Atalanta guarda già al futuro con Edon Zhegrova, ala sinistra di proprietà del Lille. Il giocatore kosovaro, classe 1999, ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Potrebbe servire anche un nuovo difensore, visti i tanti infortuni che stanno affliggendo il reparto. Al momento sono ancora fuori Kossounou, Djimsiti e Toloi. Si valuta un profilo esperto 'alla Becao', il difensore ex Udinese sfumato lo scorso luglio perché passato al Fenerbahçe. L'Atalanta guarda già al futuro conIl giocatore kosovaro, classe 1999, ha una, visti i tanti infortuni che stanno affliggendo il reparto. Al momento sono ancora fuori Kossounou, Djimsiti e Toloi.', il difensore ex Udinese sfumato lo scorso luglio perché passato alFenerbahçe.



IN USCITA - La partenza di Ederson, uno dei migliori centrocampisti in questo momento in Serie A, fresco del gol capolavoro al Genoa, è al primo posto nella lista degli incubi dei tifosi dell'Atalanta. Impensabile però privarsi di lui già a gennaio, considerato che l'Atalanta non accetterà offerte inferiori ai 50 milioni, ma il brasiliano resta il sogno del Manchester City. A giugno potrebbe essere l'unico sacrificabile, come Hojlund e Koopmeiners, ma molto dipenderà da quali traguardi raggiungerà in stagione l'Atalanta. Chi invece potrebbe partire già a gennaio è Godfrey, che non sta trovando spazio nonostante l'emergenza in difesa: Gasperini ha preferito arretrare De Roon e Ruggeri. Come per Bakker e Holm, in caso tra tre mesi arrivi per lui un'offerta sui 10 milioni, difficile non venga dato il via libera al suo addio.