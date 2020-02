Sessantuno gol realizzati solo in campionato: il miglior attacco della Serie A firmato Atalanta centra un altro record, l'ennesimo: dopo la vittoria esterna contro la Fiorentina, raggiunge il primato in Serie A per gol fatti dalla stagione 1959-60 a questo punto del girone.



CHE NUMERI!-Non solo, la Dea, da quando mister Gasperini la allena, ha fatto numeri altissimi anche nelle rimonte: ben 68 i punti raccolti dall'estate 2016 in rimonta. Dopo 23 gare, infine, l'Atalanta centra il punteggio migliore della sua storia: 42 punti, già +2 dalla salvezza tanto agognata da patron Percassi.