Koopmeiners dall'Atalanta alla Juventus? Plusvalenza e percentuale all'AZ, tutti i numeri

spinge per lasciare l'e andare alla. La rottura tra il centrocampista olandese classe 1998 e i bergamaschi è conclamata, il giocatore sta provando a forzare la mano per convincere la Dea a lasciarlo partire, forte di un'intesa già raggiunta con i bianconeri che a loro volta lavorano per strappare il sì di Percassi.A certificare la rottura anche l'intervista a L'Eco di Bergamo del tecnico atalantino: "La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro".

- Calcio e Finanza svela che secondo gli ultimi dati di bilancio ufficiali - dal documento sui conti 2022/23 - Koopmeiners, che l'Atalanta ha acquistato dall'nel 2021 per, aveva un valore netto pari aal 30 giugno 2023.Considerando il rinnovo fino al termine della stagione 2026/27, il valore netto del centrocampista al 30 giugno 2024 è pari a circa: da questa cifra si partirà per valutare l'eventuale plusvalenza per i bergamaschi.

KOOPMEINERS, NUOVA OFFERTA DELLA JUVENTUS ALL'ATALANTA

- C'è un altro fattore di cui tenere conto. Come si legge dal bilancio al 30 giugno 2023, evidenzia Calcio e Finanza, nell'accordo con l'AZ Alkmaarè presente una- Qualora la Juventus raggiungesse l'accordo con l'Atalanta percomplessivi (rispettando le condizioni per far scattare tutti i bonus), l'ultima offerta avanzata, i bergamaschi dovrebbero versare(il 10% di 41 milioni, la differenza tra i 55 incassati e i 14 oltre cui si calcola la rivendita) e calcolare la plusvalenza partendo da: si arriverebbe a