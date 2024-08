Folorunsho cancella il Napoli dal suo Instagram: è sempre più vicino all'addio

Getty Images for FIGC

, centrocampista delche ha appena rinnovato il contratto fino al 2029, ha appena cancellato dal suo profilo Instagram tutto il materiale che lo ritrae con la maglia dei partenopei; un indizio di mercato, dato che già da giorni vanno avanti le voci che lo vogliono lontano dalla corte di Antonio Conte.- Sull'ex Verona, convocato da Luciano Spalletti per Euro 2024, manifestazione in cui ha anche disputato qualche minuto, si è informata la Fiorentina, forte in queste ore però su Amir Richardson del Reims.Nella scorsa stagione, Folorunsho è stato un giocatore chiave per il Verona di Baroni, sia prima sia dopo la rivoluzione effettuata nel mese di gennaio. Gli scaligeri hanno ottenuto un'insperata salvezza anche grazie al suo contributo di 5 reti e un assist.