Atalanta, Gasperini: "Il primo gol non esiste, il calcio d'angolo non c'era ed era fallo su Scalvini"

AFP via Getty Images

Nel post partita della semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalantaha analizzato la gara ai microfoni di Mediaset, parlando così della sconfitta della squadra squadra affondata da una doppietta di Dumfries: "Abbiamo parecchi giocatori, abbiamo fatto una striscia in campionato molto impegnativa ed era il momento giusto per verificare dei giocatori che non hanno giocato molto dall'inizio. Giocavamo contro l'Inter, era il momento giusto per valutare".- "Buone. Abbiamo avuto qualche difficoltà nei disimpegni, perdendo qualche palla pesante soprattutto nel primo tempo. Nel secondo però abbiamo creato qualche situazione da gol e ci sono stati degli episodi un po' sfortunati. Il primo gol non esiste: il calcio d'angolo non c'è, c'è una posizione di De Vrij davanti a Sommer e un fallo netto su Scalvini. Quando vai sotto, diventa più difficile. E' stata un'ottima esperienza".

- "Non ho snobbato niente, abbiamo cercato di vincere e trovato una squadra molto forte. Qualche errore di troppo l'abbiamo fatto, ma nei 90 minuti abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo sbagliato delle volte sul piano tecnico, favorendo una squadra forte come l'Inter. Per me era un'occasione troppo importante, De Ketelaere e Lookman non possono giocare 56 partite 90 minuti. Tutti i giocatori della rosa hanno giocato, alcuni raramente dall'inizio come Zaniolo e Samardzic e ho messo in campo quella che è la rosa dell'Atalanta. Avevo poi cambi importanti, questa era la strategia. Non abbiamo demeritato. Scalvini rientrava dopo tanto, a centrocampo ha fatto anche bene ed è un'opzione che può essere ripetuta. Per me è stato un ottimo test".

- "I ragazzi devono avere del valore, io cerco di tirarlo fuori e questo passa anche dalla fiducia in partite come quella di stasera. Poi te li ritroverai anche in campionato".