Atalanta, infortunio per Hien: out contro il Bologna, le sue condizioni. C'è Godfrey

L'non potrà contare super la sfida contro il, valida per la sesta giornata di Serie A.Il difensore svedese non è stato infatti inserito nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la trasferta in Emilia a causa di un, il club bergamasco ha reso noto l'elenco e confermato l'assenza del giocatore.- Secondo quanto riferito da Radiodea, Hien si è fermato per une sarà rivalutato dall'Atalanta nei prossimi giorni.- Fuori Hien, ma l'Atalanta recupera un altro effettivo in difesa. Torna infatti nell'elenco gi Gasperini, inglese classe 1996 arrivato in estate dall'Everton.

Raoul BellanovaMarco BrescianiniMarco CarnesecchiJuan CuadradoCharles De KetelaereTommaso Del LungoMarten de RoonBerat DjimsitiÉdersonBen GodfreySead KolašinacOdilon KossounouAdemola LookmanMarco PalestraMario PašalićMateo ReteguiFrancesco RossiMatteo RuggeriRui PatrícioLazar SamardžićIbrahim SulemanaNicolò ZanioloDavide Zappacosta