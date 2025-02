Getty Images

Atalanta, infortunio per Maldini: quando torna e cosa fare al Fantacalcio

9 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Atalanta, cominciano a filtrare apprensione nel reparto offensivo, dato l’infortunio occorso a Daniel Maldini che dovrà così rimandare il suo esordio in Serie A con la maglia della formazione allenata da Gian Piero Gasperini. Il fantasista azzurro, appena arrivato dal Monza e che ha già giocato qualche minuto in Coppa Italia con gli orobici, è stato vittima di un risentimento muscolare all'adduttore sinistro e verrà rivalutato nelle prossime ore. Il consiglio, ovviamente, è attendere l’evoluzione del quadro clinico e mantenerlo all’interno della propria rosa.