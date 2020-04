Alberto-Jimmy Fontana, il portiere ex Inter che ha giocato anche tre stagioni a Bergamo, tra cui la festeggiatissima promozione in Serie A nel 2000, svela a CalcioAtalanta.it cosa ne pensa della petizione lanciata inline per assegnare lo Scudetto all'Atalanta: "Lo scudetto come simpatia e come simbolo l'Atalanta se lo meriterebbe, ma conosco i bergamaschi e il loro carattere. Niente regali, vogliono lavorare per conquistarsi i premi sul campo".



INNAMORATO DI BERGAMO- "Sono cresciuto a Cesena e quindi so calarmi bene nella realtà delle piccole città del calcio italiano: so che a Bergamo la Dea è l'unica religione. Gli atalantini sono quelli che sono capaci di scendere in piazza a decine di migliaia per festeggiare il ritorno in serie A, come con noi nel 2000. Anche quando ero all'Inter appena potevo da Milano, per me troppo grande, scappavo a Bergamo, città più a mia misura".



PORTE CHIUSE DANNOSE- "Non invidio chi dovrà prendere le decisioni del caso sul proseguimento della stagione o meno, ma serve il consenso di tutte le componenti, calciatori compresi. A Bergamo gli atalantini vivono del contatto con la squadra, quindi riprendere a porte chiuse, col clima caldo ma solo dal punto di vista meteorologico, richiederà un lavoro psicologico sui giocatori da parte dell'allenatore".