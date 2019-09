Atalanta in campo in vista della sfida contro il Genoa, Questo il report ufficiale diramato dal club dopo l'allenamento: "​Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni. Lavoro a parte soltanto per Castagne.



Sempre assenti i tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Barrow (insieme al Primavera Colley) con il Gambia, de Roon con l’Olanda, Djimsiti con l’Albania, Freuler con la Svizzera, Gollini con l’Italia, Iličić con la Slovenia, Kjaer con la Danimarca, Malinovskyi con l’Ucraina, Muriel e Zapata con la Colombia, Pašalić con la Croazia, Arana e Ibañez con l’U23 del Brasile.



Domani, sempre a Zingonia, è prevista una seduta al mattino. Si informano gli sportivi interessati che fino al 12 settembre compreso, a causa degli interventi di manutenzione al campo 1, la squadra si allenerà sul campo 5 non accessibile al pubblico in quanto sprovvisto di tribuna".