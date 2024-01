Atalanta, Newcastle in pressing su Ederson: la situazione

Dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Newcastle è interessato al centrocampista dell'Atalanta Ederson, andato anche ieri in gol con la maglia nerazzurra della Dea durante il pokerissimo rifilato al Frosinone. Il giocatore è ritenuto un elemento versatile e molto forte fisicamente: un profilo ideale per un campionato come la Premier League.