Il difensore olandese dell'Udinese Bram Nuytinck ha parlato a Il Gazzettino alla vigilia della sfida in casa dell'Atalanta, domani alle 15: "L’Atalanta è compagine dal gol facile, lo sappiamo tutti. Ha un gioco propositivo e bomber di razza: Zapata, Ilicic, Muriel non so se mi spiego. Sarà dura tenerli a bada. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, anche mentali, ma in campo conta sempre il comportamento del collettivo e il nostro dovrà brillare, se vorremo far punti".



IL SEGRETO? MISTER GASP- "Sicuramente loro meritano un plauso, perché da qualche anno fanno parte del ristretto gruppo delle grandi. Evidentemente, oltre alla forza dei suoi singoli, ha il vantaggio di essere guidata da un tecnico come Gasperini che conosce alla perfezione pregi e difetti di ogni elemento del suo gruppo".



ATALANTA ALTALENANTE- "Come si affronta l'Atalanta? Come una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Forse ultimamente i nerazzurri sono stati protagonisti di un rendimento altalenante, ma stiamo parlando di una bella realtà del nostro calcio, che si è fatta onore anche in campo europeo.