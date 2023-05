L'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri è stato l’ospite del nono appuntamento con “La Scuola allo Stadio”, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dall’Atalanta, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado: "Vedere questi bambini mi fa ripensare ai miei primi anni all’Atalanta", ha raccontato, "Sono fiero di essere arrivato in prima squadra per tanti motivi, il principale è perché sono bergamasco e poi per la soddisfazione dei miei genitori che mi sono sempre stati vicini".



SOGNO- "Sapevo che sarebbe stato difficile, ma attraverso il lavoro e la dedizione tutto arriva. Il mio sogno più grande è quello di arrivare sempre più in alto con questa maglia e migliorarmi sempre“.