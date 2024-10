Atalanta-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

vuole trasformare la rabbia per una vittoria meritata, ma mancata, in Champions con il Celtic, in cattiveria agonistica per rifarsinessuno ha esultato nella serata europea, nonostante le tante occasioni create, 22, di cui 6 in porta. In campionato i nerazzurri vengono dalle vittorie con Genoa e Venezia, e vogliono continuare la striscia positiva e la scalata in classifica. Davanti unLa squadra di Zanetti deve cambiare rotta se non vuole annaspare nei bassifondi della classifica, che si fanno pericolosamente vicini.

Atalanta-Verona: sabato 26 ottobre 202420.45DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)DAZN, Sky Go e NOWCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Belahyane, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.Mister Gasperini ha recuperato la retroguardia con Hien e Kolasinac, ma si attende risposte diverse dalla panchina: Samardzic e Zaniolo potrebbero partire ancora da lì come Bellanova, che non ha convinto con il Celtic, mentre Ruggeri si è ripreso al 100% e può rubargli la maglia. A Verona i difensori Dawidowicz e Frese dovranno restare ai box diverso tempo. proprio in retroguardia il Verona arriva dagli errori commessi contro il Monza, per cui Zanetti sta cercando di compattare centrocampo e difesa.

La sfida tra Atalanta e Verona sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Anche su Sky sarà visibile: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per gli abbonati Sky è disponibile Sky Go, servizio streaming a loro riservato.

Su DAZN la telecronaca è affidata a Orazio Accomando, con il commento tecnico di Alessandro Budel. I telecronisti di Sky invece sono Dario Massara e Massimo Gobbi.