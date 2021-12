Dopo la sconfitta casalinga contro il Villarreal, il tecnico dell'Gian Pieroha parlato ai microfoni di Prime Video: "Di solito in questo tipo di parte riusciremo ad esprimerci meglio. Siamo partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Avevamo la sensazione migliorando di poter fare legna ma è stato troppo tardi"."Ci avrebbe dato qualche possibilità nel finale. Però è anche vero che nei 90 minuti non siamo stati capaci di fare la partita, cosa che era anche nelle nostre corde. Resta ancora di più il rammarico di essere usciti in una partita alla nostra portata"."No, anche una questione tecnica. Non siamo riusciti ad esprimerci con tutti al meglio. Può succedere, i giocatori hanno fatto tante buone prestazione, questa sera siamo mancati un pochino. Quando siamo riusciti a migliorare il gioco abbiamo creato delle opportunità"."Indubbiamente. Poi la partita si è messa bene per loro, noi abbiamo dovuto giocare in campo aperto e loro davanti hanno giocatori bravi. Dopo bisogna giocare bene dal punto di vista tecnico ma questa è una cosa che siamo capaci di fare e si è visto nell'arco della gara. A parte subito dopo il gol subito, abbiamo avuto dieci minuti dove potevamo pareggiare ma poi per tutto il primo tempo non siamo riusciti a giocare bene tecnicamente. C'è stato questo secondo gol nel finale di primo tempo e la partita si è messa in difficoltà. Rimane il rammarico per non esserci espressi così per lungo tempo e abbiamo perso l'occasione di passare il turno".