Atletico Madrid-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ritorno delle semifinali di: si giocaAl Civitas Metropolitano va in scena il secondo atto della sfida, dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 della gara d'andata che lascia aperti tutti i giochi tra i Colchoneros di Diego Simeone e i blaugrana di Hansi Flick.Tutte le informazioni su Atletico Madrid-Barcellona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.: Atletico Madrid-Barcellona: mercoledì 2 aprile 2025: 21.30: Telelombardia: Cronache di Spogliatoio

: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Javi Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann.. Simeone.: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.. Flick.- La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e gratis su Telelombardia e su tutte le tv regionali ad essa collegate.- Atletico Madrid-Barcellona sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.