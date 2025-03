AFP via Getty Images

(mercoledì 12 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si riparte dal 2-1 dell'andata per la squadra di Ancelotti, in goal con Rodrygo e Brahim Diaz dopo il momentaneo pareggio di Julian Alvarez.Allo stadio Metropolitano di Madrid arbitra il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik con Pawel Raczkowski quarto uomo, Tomasz Kwiatkowski e il tedesco Bastian Dankert al Var.

Partita: Atletico Madrid-Real Madrid.Data: mercoledì 12 marzo 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Amazon Prime Video.Streaming: Amazon Prime Video.(4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann. All. Simeone.(4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.- Koke infortunato, in dubbio Lenglet e De Paul, diffidati Correa e Gimenez.

Infortunati Carvajal, Ceballos, Militao e Vallejo, diffidati Camavinga, Endrick, Militao, Modric, Rudiger e Tchouameni.- La partita Atletico Madrid-Real Madrid viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

- Atletico Madrid-Real Madrid è disponibile anche in diretta streaming. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito di primevideo. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

- La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini, inviati a bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. In diretta Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente con l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese nella VAR Room di Prime Video. A seguire, a partire dalle 23:15, Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Luca Toni animeranno l’Highlights Show. Gli highlights di tutte partite di UEFA Champions League giocate martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 12 marzo.