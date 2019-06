Rodri, centrocampista dell'Atletico Madrid, parla al programma televisivo spagnolo Cuatro di quello che è il suo futuro: "Ho chiesto al club tranquillità, per darmi spazio. Sarei un’ipocrita dire di poter garantire qualsiasi cosa. L’unica cosa che posso dire è che ho un contratto con l’Atletico Madrid, ho una clausola, ho delle condizioni e oggi sono felice qui. Non posso dire altro perché non so cosa succederà". Sul 22enne c'è il Manchester City, pronto a investire 70 milioni.