ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando della sua, ma toccando anche argomenti caldi come ile l'imminente"Scendere in campo? Provo. A me giocare a calcio piaceva proprio tanto. Ogni tanto mi capita di pensare alla gioia che mi dava il fare certe cose con la palla. Ma anche la fatica degli allenamenti, quella fatica che ti fa star bene... Quella sensazione di appagamento per avere lavorato con impegno"."Ai miei tempi. Ma io avevo un chiodo fisso che era la Nazionale. Ho voluto restare in Italia per conquistare sempre la maglia azzurra. Ecco, in Giappone ci volevo andare, ma ai Mondiali del 2002"."Mi ha fatto molto piacere. È stata. Ha giocato davvero un buon calcio e ha messo in luce giocatori fortissimi come Kvaratskhelia, Osimhen, ma mi è piaciuto tanto anche Kim, lo stopper. Credo che alla fine faccia. Devo fare i... Hanno smantellato la vecchia squadra e ne hanno costruita una fortissima. [...] Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia"."Ho seguito poco, ma. Il primo è il passaggio di, che non mi aspettavo.. L’altro è il passaggio di, perché".