La carestia realizzativa evidenziata dal Genoa in questo avvio di stagione starebbe consigliando la società rossoblù a tornare quanto prima sul mercato per regalare a Rolando Maran una punta di spessore.

Missione attualmente possibile soltanto andando a pescare nelle liste dei giocatori svincolati. Elenco in cui rientrano almeno quattro vecchi pallini della dirigenza rossoblù.



Secondo quanto riferisce Primocanale, Faggiano e soci potrebbero presto portare a Pegli uno tra Mario Balotelli, Alexandre Pato e Fabio Borini. I primi due già nel corso dell'ultimo mercato estivo sono stati a lungo accostati al Grifone ma alla fine per entrambi la fumata bianca non è mai arrivata. Borini invece fu molto vicino ai rossoblù lo scorso gennaio quando però il giocatore decise di lasciare il Milan per accordarsi con il Verona. Altro nome citato dall'emittente genovese è infine quello di Daniel Sturridge, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese, reduce da una fallimentare esperienza al Trabzonspor.