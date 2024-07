Barcellona, maxi risarcimento dalla FIFA dopo gli infortuni di Araujo e Pedri: cosa prevede il regolamento

Getty Images

Dopoanche. Ancora brutte notizie per il, che dopo quello del centrocampista della Spagna in occasione di Euro 2024 deve far fronte all’infortunio del difensore con la maglia dell’Uruguay in Copa America. Il club catalano ha diramato una nota ufficiale in cui ha annunciato l’esito degli esami strumentali: si tratta di lesione al tendine del bicipite femorale destro.Stando a quanto riferiscono i media spagnoli, Araujo potrebbe stare fuori almeno 4 mesi, con il Barcellona a caccia di un sostituto. La società blaugrana potrebbe, però, incassare un maxi risarcimento dalla FIFA proprio in relazione al lungo infortunio del suo tesserato.

“I test effettuati presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper hanno rilevato per il giocatore una lesione al tendine del bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico, che sarà effettuato dal dottor Lasse Lempainen, sotto la supervisione dello staff medico della società, a Turku, in Finlandia. Una volta completata l’operazione ci sarà un altro aggiornamento medico”.Secondo quanto riferisce Marca, ilavrà diritto a un risarcimento da parte della Fifa. Quando l’infortunio supera i 28 giorni, infatti, è previsto un indennizzo dal programma di protezione dei club corrispondente aper un periodo massimo di un anno. In base ai tempi di recupero stimate, dunque, nelle casse del club potrebbero arrivare circa 2.5 milioni di euro.

Situazione analoga per quanto riguarda Pedri, infortunatosi nel corso di Germania-Spagna dei quarti di finale di Euro 2024. Il classe 2002 ha rimediato una distorsione al legamento interno del ginocchio, che potrebbe portare soldi nelle casse del club. Dipenderà, dunque, dal periodo di stop, con gli oltre 20 mila euro al giorno previsti come indennizzo.