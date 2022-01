Affare chiuso: l'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo dal Barcellona di Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano classe 1992, che non rientrava nei piani di Xavi, lascia il Camp Nou e si trasferisce a Birmingham con la formula del prestito fino a giugno. I Villans hanno inserito nell'affare il diritto di riscatto. L'ex Inter e Liverpool sarà in Inghilterra entro le prossime 48 ore.