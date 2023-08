Nella lunga tournee estiva in America, Xavi ha concesso minuti a tutti i suoi giocatori del Barcellona. Tutti tranne 3: Gavi, per problemi alla schiena, Lenglet per un fastidio all'adduttore e Inigo Martinez che ha accusato una fascite plantare. Per il difensore ex Tottenham un chiaro messaggio: è sul mercato e piace al Milan.