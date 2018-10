Arrabbiato, come testimonia un eloquente emoticon apparso sul suo profilo Instagram, per la decisione dell'allenatore di Ernesto Valverde di non schierarlo da titolare nella partita di Champions League contro il Tottenham e averlo fatto entrare per i 3 minuti conclusivi. Pensava a un inizio decisamente diverso al Barcellona il centrocampista classe '87 Arturo Vidal, che ha collezionato sin qui solo due partite dal primo minuto. Il cileno, che ha firmato un contratto fino a giugno 2021, non è contento e a gennaio, qualora la situazione non cambiasse, potrebbe fare scelte diverse per il futuro.