L'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, ha parlato del futuro dell'attaccante del Bari facendo alcune puntualizzazioni sulle proposte di mercato, vere o presunte, giunte nel recente passato al suo assistito: “Walo non ha mai preso in considerazione nessuna delle offerte che sono arrivate durante il calciomercato - ha assicurato il procuratore a TuttoBari.com - nella sua testa c’è solo il traguardo della Serie A con il Bari. L’anno scorso se qualcuno avesse detto che avrebbe giocato i Mondiali lo avrebbero preso per pazzo. È un ragazzo che vive giorno per giorno e quello e ora non pensa ad altro se non al Bari. Vuole dare il meglio per la società che ha creduto ed investito in lui, è giusto che ripaghi la fiducia di De Laurentiis, Polito e Mignani su tutti”.