Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e all'Allianz Arena si gioca il derby tedesco:Confronto suggestivo tra le due formazioni in vetta alla Bundesliga, con i bavaresi che hanno un buon margine di vantaggio sulle Aspirine (otto punti).Il Bayern di Vincent Kompany hanno superato il Celtic ai playoff e conquistato l'accesso agli ottavi di finale, il Leverkusen di Xabi Alonso invece aveva già conquistato il pass chiudendo la fase campionato al sesto posto.

Tutte le informazioni su Bayern Monaco-Bayer Leverkusen:: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: mercoledì 5 marzo 2025: 21.00: Sky Sport (253), NOW: Sky Go, NOW: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Palhinha; Olise, Musiala, Sané; Kane.. Kompany.

: Hradecky; Mukiele, Hermoso, Tah; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface.. Xabi Alonso.- La sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (253).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- Bayern Monaco-Bayer Leverkusen sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il Pass Sport.- La telecronaca della partita sarà a cura di Pietro Nicolodi.