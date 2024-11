Bayern Monaco-Benfica: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bayern Monaco-Benfica su NOW TV

SEGUI SU NOW TV

Dopo il 4-1 subito contro il Barcellona,nella quarta giornata del girone diLa squadra di Vincent Kompany ospiterà i portoghesi mercoledì 6 novembre con il peso di dover trovare i tre punti dopo le due sconfitte consecutive. Reduce da un k.o. pesante anche il Benfica, che ha perso 3-1 in casa con il Feyernoord, ma arriva alla sfida con sei punti, contro i tre dei padroni di casa.

Partita: Bayern Monaco-Benfica

Bayern Monaco-Benfica Data: mercoledì 6 novembre 2024

mercoledì 6 novembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: Sky Go, NOW TV

Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Sané, Musiala, Gnabry, Kane.KompanyTrubin; Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis, Kocku; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.Bruno LageDopo la pesante sconfitta con il Barcellona, il Bayern Monaco deve riscattarsi. A supporto di Kane ci dovrebbe essere Musiala, con Sané e Gnabry sulle fasce. In regia confermato Palhinha al fianco di Kimmich.

Il Benfica proverà a fare punti. Pavlidis guiderà l’attacco, supportato da Kocku e dall’inventiva di Angel Di Maria.La sfida tra Bayern Monaco e Benfica sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Si vedrà sul canale Sky Sport 254.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Telecronaca affidata a Pietro Nicolodi.