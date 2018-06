Medhi Benatia potrebbe lasciare la Juventus in estate. Sul difensore marocchino ci sono Arsenal e Marsiglia e, come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei motivi della cessione dell’ex Roma e Bayern sarebbe il non ottimo rapporto con Massimiliano Allegri che in alcuni momenti della stagione appena conclusa ha ripreso il difensore sia in campo che fuori. Il prezzo del cartellino di Benatia si aggira sui 20 milioni di euro.