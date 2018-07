Dopo aver esercitato il diritto di riscatto del calciatore Sandro Raniere Guimaraes Crodeiro dall’ Antalyaspor, il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Genoa CFC per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista brasiliano. Il club sannita ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in giallorosso e gli augura le migliori fortune per il futuro.