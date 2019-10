Dal calcio alla musica, i due cantanti Benji & Fede si raccontano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ho fatto le giovanili nel Modena" svela Benji. L'altro invece: "Io giocavo nel Modena Est. Eravamo due attaccanti e tifavamo per il Modena". Ma: "Avevo una passione sfegatata per la Juventus" spiega Fede. D'accordo sul loro idolo: "Abbiamo sempre ammirato Pavel Nedved". In passato potevano entrare nel mondo del calcio, oggi sono amici di alcuni giocatori: "Con Bonucci abbiamo girato un video contro il bullismo. E che spettacolo giocare con Cristiano Ronaldo! Lui è il migliore al mondo. Speriamo che la Juve possa vincere la Champions, ha tutte le carte per farlo".