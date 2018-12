. E’ stato l’uomo che ha sbloccato la partita, è vero, tra l’altro con un gol molto bello, è il centrocampista bianconero che ha giocato di più in quest’ ultimo periodo, ed è altrettanto vero che è cresciuto, sta crescendo tanto, però una cosa va detta, chiara e tonda:. Tolto il gol (un lampo estemporaneo), l’esperimento non ha dato buoni esiti. Ein vista di Juve-Inter. Effetto collaterale benefico, testare il ventunenne uruguayano in un ruolo più delicato e formativo, contro un avversario noto per l’approccio aggressivo, ad alta intensità., della seriePerché la Juventus, in Italia, può permettersi anche questo. Cerchiamo di capire allora più in concreto,IL GOL NASCE DA.. UN DIFETTO - Partiamo proprio dal gol. Strano che in un’azione tanto bella e lineare si annidi un difetto;Appena prima dello scambio con Dybala, il numero 30 bianconero va a prendersi il pallone da De Sciglio. La Fiorentina, in quel momento un po’ schiacciata, fatica ad accorciare con Veretout, che esce in ritardo.per controllare, alzare la testa e trovare la triangolazione vincente. Ecco perché il difetto non si vede.nel momento in cui parte il passaggio di De Sciglio, vengono in mente le parole di: “(Bentancur, ndr)”. Qui sopra non l’ha certo persa (anzi!), eppure ha perpetrato lo stesso “crimine” contro la regia. Che ogni tanto, si capisce, va pure ammazzata, spezzata con un guizzo. Bentancur quiPOSIZIONE E POSTURA SECONDO ALLEGRI- La questione naturalmente trascende il singolo caso, specie se da quell’ “errore” impercettibile è nato lo 0-1.. “Quella è una posizione –direbbe Allegri riferendosi al ruolo di centrocampista centrale- in cui tu la palla la devi far viaggiare veloce per dare i tempi alla squadra” .. Allegri ha in mente scene come questa, quando rimprovera l’uruguayano.. Non lo sente nemmeno arrivare. Così dopo uno stop fatto dando le spalle alla metà campo avversaria (postura errata), prova a rivolgersi forzatamente a uno tra Bonucci e De Sciglio, alla sua sinistra. Ma Bonucci viene schermato subito da Chiesa, mentre il passaggio per De Sciglio, l’uomo libero a cui fare arrivare il pallone, è troncato dall’impeto dello stesso E. Fernandes. Palla persa da Bentancur. Ricorderete pure un altro caso simile, con pressione dello stesso centrocampista svizzero fin dentro l’area bianconera.PJANIC PER CRESCERE -Prima ancora che per l’estro e per la tecnica, il bosniaco è regista vero perché, o con un passaggio corto o con un lancio. Tendenzialmente a due tocchi, come qui Pjanic col Valencia. Per avere questa apertura mentale di 180°, e soprattutto questa velocità d’esecuzione, occorre fidarsi tanto di entrambi i piedi. Sia al momento dello stop che del passaggio.IL LEGAME TRA POSTURA E TOCCHI -, pur essendo stato comunque decisivo. Si veda un altro esempio tratto dal secondo tempo. Ecco un caso in cuiNon palle perse, ma errori di tempo. Esiste infatti un legame tra postura e tocchi: sbagliando la postura aumenta il numero di tocchi necessari.sempre dopo Fiorentina-Juventus. E le braccia aperte di Bernardeschi qui sotto sono abbastanza eloquenti.L'URLO DI ALLEGRI-. Per il tecnico bianconero, sul passaggio di Cancelo a Bentancur intorno al 21’, quest’ultimo avrebbe dovuto cambiare campo per CR7, apertosi alto a destra.Possiamo intanto apprezzare il movimento della testa dell’uruguayano, pressato ancora una volta da Fernandes.Il problema resta però lo stesso: se l’occhio stavolta si muove a 180°, non fa altrettanto il resto del corpo. Ecco che allora risulta più rapido e meno compromettente, ovvio dopo uno stop e un tocco d’aggiustamento di troppo, il passaggio corto per Cuadrado, dal momento che la pressione di Fernandes impedisce di caricare il lancio. Senonché il colombiano ha alle calcagna Veretout (fuori inquadratura) che lo costringe a un retropassaggio.