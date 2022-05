Grande entusiasmo. E' quello che si respira in casa Milan, in vista di una finale di stagione che potrebbe essere, dopo tanti anni, finalmente vincente. Per conquistare il 19esimo scudetto della loro storia, ma potrebbero bastarne solo 3 in caso di pareggio dell'Inter a Cagliari o addirittura solo 1, se la squadra di Inzaghi torna senza punti dalla Sardegna. Discorsi che lasciano il tempo che trovano, il Milan ha il destino nelle sue mani e per raggiungere l'obiettivo chiederà l'aiuto del suo pubblico, della sua gente.- Contro l'Atalanta, sfida che ha scritto pagine importanti della recente storia rossonera , ci sarà il tutto esaurito.. La maggior parte dei biglietti, in vendita dall'1 aprile, sono andati ai vecchi abbonati e possessori della carta Cuore Rossonero, la vendita libera ha premiato i più fortunati e i più tempestivi. Molti sono rimasti con il cerino in manoEppure c'è chi continua a provarci, nonostante il sold out da giorni. La conferma arriva dal sito dell’associazione italiana Milan Club, che apre la propria home page con un annuncio:"Vi chiediamo di non chiamare in segreteria. Le continue chiamate mettono solamente in difficoltà tutte le operazioni di gestione della partita. Stiamo facendo davvero l’impossibile per aiutarvi tutti". Poi una spiegazione dettagliata rivolta ai club affiliati: "Vi preghiamo pertanto di accettare quanto vi verrà assegnato e di capire il nostro disagio. L’assegnato è stato fatto con i seguenti criteri: numero abbonamenti stagione 2019-2020; numero biglietti richiesti durante la stagione in corso in partite non di cartello; presenze di club in trasferta".