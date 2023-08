Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida che la Fiorentina giocherà col Fapid Vienna: "Fa sempre un bell'effetto giocare la Conference. Perché vuol dire che ci sei arrivato, a fronte di pochi posti, sei nell'elite del campionato. Lo scorso anno è stata una coppa fantastica, abbiamo fatto un lavoro spettacolare, con delle difficoltà iniziali. La sconfitta a Istanbul o il pareggio col Riga, ma abbiamo lavorato sempre, con la nostra identità. La finale per come l'abbiamo giocata, 8 volte su 10 era vinta. Ma bisogna voltare pagina, con un bagaglio importante e pieno"Ci mancheranno, credo che negli ultimi anni, ma soprattutto lo scorso anno verso la fine si è creato un bel legame fra noi e i tifosi. Diventava bello prima, durante e dopo le partite condividere tutto con loro. E a noi dispiace molto non poterlo fare, e per loro che non potranno essere qui. Noi faremo il massimo e cercheremo di vincere anche per chi non può esserci domani. Ma li aspettiamo già domenica contro il LecceNico è sempre stato motivato, fin da quando è qui. Dopo quello che ha passato lo scorso anno, dove aveva un problema fisico. E ha ricevuto anche delle critiche, sul fatto che si tenesse in vista del mondiale. Nico è un ragazzo ancora giovane, ma anche in quei momenti era con la testa qui, lui è importantissimo. Anche nei suoi modi di fare e ci trasmette sicurezza. Io vedo lo stesso Nico anche con la 10Siamo contenti dell'arrivo di Parisi, come di tutti gli altri. Fabiano ha alzato il livello della squadra, e della competizione. Si alza il livello negli allenamenti. Sperando di giocare 60 partite. Alzare il livello vuol dire farlo in generale, non solo negli undici. Giocando così tanto la rosa deve essere di 24 giocatore e tutti all'altezza. I nuovi aiutano noi che siamo qui da tanto a lavorare meglio con sorriso e dedizioneDa quando sono a Firenze, per il settimo anno, questa è una delle più forti squadre. Poi alla fine conta il campo, ma va ringraziato Rocco Commisso e a tutta la società per averci messo a disposizione il Viola Park, e per aver aggiunto pezzi alla squadra. C'è un grande progetto e voglia di arrivare in alto, qualche anno fa giocatori come Arthur forse non erano così incuriositi dalla Fiorentina. Grazie anche a Italiano siamo arrivati ad un livello importante, e la Fiorentina è tornata appetibile, si sta andando tutti di pari passo verso una crescita