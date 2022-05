È ancora molto giovane, ma Nicolò Zaniolo in questi anni ne ha vissute tante. Momenti di esaltazione massima, in cui è stato riconosciuto come uno dei migliori talenti del calcio europeo; ma anche molte situazioni difficili e dolorose, come i due infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi e gli hanno fatto saltare anche l'Europeo della scorsa estate. Ora Zaniolo è tornato e sono tornate anche le voci di mercato che lo vedono protagonista: le sue qualità piacciono a molti, anche alla Juventus alla ricerca dell'erede di Paulo Dybala. La Roma, però, non vuole lasciarselo sfuggire...