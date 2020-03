Questa notte ha incendiato la Bombonera con un bellissimo gol su punizione: lato destro dell'area di rigore, 30 metri dalla porta, mancino che bacia il palo e va in gol. Emanuele Reynoso, in arte Bebelo, trequartista classe '95 del Boca Juniors, ha realizzato i gol del 3-0 nella vittoria Azul y Oro contro l'Independiente Medellin nella seconda giornata di Copa Libertadores. Pupillo di Daniele De Rossi, che aveva preso sotto la sua ala protettrice il 24enne ex Talleres de Cordoba, poteva andare via nel mercato di gennaio. Sì, perché Minnesota United, franchigia della MLS, aveva provato a portarlo negli States: prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Niente da fare, per ora Bebelo Reynoso è rimasto alla Bombonera.