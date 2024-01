Boca Juniors, cresce la fila per Valentini: piace a tre club di Serie A, la verità sulla clausola

Francesco Guerrieri

Quello di Nicolas Valentini è uno dei nomi più attenzionati tra i talenti emergenti del calcio argentino. Il difensore classe 2001 del Boca Juniors piace infatti in Italia, con la Lazio che già nei giorni scorsi è stata accostata con forza al ragazzo.



NUOVE PRETENDENTI - Ora però, spuntano nuove pretendenti: tra le possibili destinazioni del centrale argentino si aggiunge il Milan, in cerca di rinforzi visti i morti infortuni in quel reparto. Attenzione però alla Salernitana, con Walter Sabatini molto attento al giocatore e convinto a fare un tentativo nei prossimi giorni. A muoversi è anche l'Olympiacos, che ha già presentato un'offerta ufficiale al Boca Juniors e attende una risposta.



CLAUSOLA - Un intrigo che può risolversi già nei prossimi giorni, considerato che il giocatore ha una clausola da 10 milioni, che negli ultimi giorni di mercato sale a 12. Questo aspetto può dare un'accelerata alle trattative.