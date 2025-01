Bologna, il “mago” Sartori pesca in Argentina: Gómez vicino, concorrenza a Parma e Atalanta per Ordóñez

Redazione Calciomercato

della graduatoria con 4 punti di ritardo dalla Juventus quarta, ma con una partita da recuperare al Dall’Ara contro il Milan. Italiano sta entrando nel cuore dei tifosi e ha costruito una squadra che diverte e si diverte, Sartori prosegue con il suo lavoro straordinario di scopritore di talenti. Basti pensare che il gioiellino argentino Dominguez ha partecipato a 5 gol nelle sue prime 9 partite giocate con la maglia rossoblù.

Castro e Dominguez sono le due pepite d’oro del Bologna perché hanno talento, personalità e grandi margini di miglioramento. E ora Sartori vuole pescare ancora in Argentina per rinforzare la squadra a gennaio: Valentin. Da capire se arriverà a Bologna subito o la prossima estate. In patria viene considerato come uno dei migliori centrali del campionato ed è in odore di convocazione nella Selección. Il costo dell’operazione, Sartori spera di battere, definitivamente, la concorrenza del River Plate.

- Sempre dal Velez il Bologna vuole pescare il prossimo centrocampista da regalare ad Italiano. Si tratta di Christiane in Argentina ne parlano come uno dei migliori prospetti. Il classe 2004 però