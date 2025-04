Bologna-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il lanciatissimo Bologna di Italiano contro il Napoli in piena lotta scudetto: posticipo deluxe al Dall’Ara, dove nel 2025 ha fatto punti solo la Roma con un rigore al 95’ per il 2-2. I rossoblù volano (6 vittorie consecutive tra serie A e Coppa Italia) e sono l’ostacolo più alto per la squadra di Conte nella corsa al tricolore, con gli azzurri che entreranno in campo sapendo già il risultato dell’Inter a Parma.



: Bologna-Napoli: lunedì 7 aprile 2025: 15.00: Dazn: DaznSkorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: ItalianoMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All.: ConteNel Bologna out Calabria (3 settimane di stop per una distorsione alla caviglia) e dentro Holm, da valutare anche Casale - polpaccio - mentre è recuperato Castro, che si gioca una maglia da titolare con Dallinga. In mediana si va verso la conferma di Freuler e Ferguson. Conte rispetto al Milan recupera McTominay e ritrova Lobotka, uscito per crampi contro i rossoneri: il 4-3-3 è favorito sul 3-5-2, Politano e Neres saranno al fianco di Lukaku.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Pierluigi Pardo e Dario Marcolin