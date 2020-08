Giacomosi leva qualche sassolino dalle scarpe. Il centrocampista, a cui ilnon ha rinnovato il contratto, è ancora in cerca di squadra. Piace, tra le altre, a, ma intanto non le manda a dire al suo ex club. Intervistato da Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, Bonaventura ha parlato di rimpianti, per i tanti allenatori cambiati in rossonero, lanciando poi una piccola provocazione: “. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame.Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo.“Quando a gennaio ho visto arrivare Zlatan, mi è tornata la voglia di spaccare il mondo. Io e lui eravamo i due vecchietti della squadra e lui, che pure ha parecchi anni più di me, diceva scherzando che il più vecchio ero io. È entrato in gruppo in punta di piedi, con umiltà, senza pretese, guadagnandosi il rispetto di tutti e con il lavoro e le prestazioni in partita.bello vedere la felicità negli occhi non solo di giocatori e allenatori ma anche di chi lavora nel club".