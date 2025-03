Bonucci: "Juventus-Atalanta mi ha fatto male al cuore. Non puoi essere "triste" dopo una figura di m***a"

Getty Images

ex-difensore della Juventus e della Nazionale è intervenuto a "La Tripletta" podcast de La Gazzetta dello Sport per commentare il momento bianconero e, in particolare la sconfitta subita contro l'Atalanta.- "Mi ha fatto male il cuore, sono sincero. Ho visto una squadra in difficoltà, tolti i primi minuti di partita. Si capiva che non sarebbe stata la partita che tutti avremmo voluto vedere. Una partita difficile da vedere, ero con i miei figli disperati. Oggi è una giornata dura per noi juventini […]. Il fatto di aver preso goal su rigore ha un po' alterato i piani della partita, prima almeno stava in campo. Poi in quelle partite devi capire i momenti, l'entusiasmo e la voglia di recuperare ti porta ad aprirti ma poi una squadra come l'Atalanta ti fa male. Serve capire da queste partite, sia da parte dell’allenatore che i giocatori, che la Juve deve crescere sotto tutti i punti di vista".

"Oggi manca incisività, il gioco di Thiago piace ma in alcune partite fa molta fatica a concludere in porta e ieri è stata una partita di queste. I giocatori mancano di esperienza e di personalità devono crescere"."Thiago Motta deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte e deve capire i tasselli da migliorare per mettere a disposizione della squadra tutte le conoscenze che ha dimostrato a Bologna. Quando subentrò a Sinisa (Mihajlovic, ndr.) fece la stessa fatica se non più, poi il Bologna gioca per certi obiettivi mentre la Juve per vincere. Ora è sulla graticola, deve fare un passo in avanti nella gestione e anche a livello comunicativo. Ieri sera "tristi" e "dispiaciuti" no… Devi essere inca***o perché si è fatta una figura di m***a!".