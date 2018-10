Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, autore di un gol e una assist nelle ultime due partite, parla al Corriere di Torino: "Pace coi tifosi? Sì, è bello ricevere l’applauso della curva, come era successo sabato dopo il mio gol al Napoli. Ho sempre avuto il massimo rispetto dei tifosi. Ovvio, il passato non si può cancellare. Ma in bianconero do qualcosa in più. Spero un giorno di sentire la curva invocare il mio nome, come succedeva in passato".



FIGLIO AL TORINO - "Come sapete, Lorenzo è tifoso del 'Gallo' Belotti e simpatizza per il Toro. Alla fine della scorsa stagione aveva fatto una prova al Torino, e la cosa gli era piaciuta. Avendo compiuto sei anni, c’era la possibilità di iscriverlo alla scuola calcio. Non vedo alcun tipo di problema in una scelta del genere. L’importante è che lui si diverta. E che non soffra più di tanto l’ombra del padre".



JUVE PIU' FORTE - "Sì, è la Juve più forte ed è quella con il miglior carattere. È cambiata la mentalità nel l’approccio alle partite che, almeno sulla carta, sembrano più facili. Abbiamo maggiore determinazione, cattiveria e fame. È un ulteriore step nel nostro percorso di crescita".



ASSIST A DYBALA - "Quando riesce qualcosa di così difficile è esaltante. Mi piace far diventare facili le cose complicate. Ma a volte si sbagliano proprio le cose più semplici, come mi era successo contro il Napoli. A volte perdo un po’ di attenzione, devo fare un ulteriore scatto di crescita".



MAROTTA - "Per quanto mi riguarda, il suo addio mi lascia sicuramente un vuoto. Chi ha preso la decisione avrà certamente avuto le sue ragioni. Posso soltanto augurarmi che in futuro il direttore trovi una posizione che lo gratifichi".