Juventus in agguato, Adeyemi cambia agente e si mette sul mercato

Getty e Calciomercato.com

È sempre calciomercato. Non ci riferiamo al tipico slogan televisivo ma al lavoro di un dirigente che va oltre la chiusura di una sessione, estiva o invernale che sia. La tempestività è una qualità fondamentale per chi deve muoversi in quella giungla chiamata mercato.

Protagonista in Champions League con 4 gol e 2 assist in 5 partite,ovvero una delle agenzie di procuratori più importanti al mondo. La Juventus ha preso nota e vuole giocatore d’anticipo perché sul nazionale tedesco ci sarà da battere una folta concorrenza internazionale.Karim a gennaio ha rifiutato il Napoli dopo che il club azzurro aveva trovato un’intesa di massima con il Borussia Dortmund perché non se l’è sentita di cambiare maglia e campionato a stagione in corso. Il piano dell’ex Salisburgo è chiaro: chiudere al meglio la sua storia con il Borussia Dortmund per poi dire addio.Messaggio arrivato forte e chiaro anche nel quartier generale della Juventus.