Gigi Buffon è sempre più deciso a lasciare la Juventus, per provare una nuova avventura - probabilmente all'estero - o per ritirarsi. E così la Juventus valuta il mercato dei portieri e, secondo La Gazzetta dello Sport, guarda a Genova per scegliere chi, insieme a Szczesny, sarà il guardiano della porta bianconera. Mattia Perin, ancora di proprietà della Juve, ed Emil Audero, cresciuto a Torino, sono due idee calde.